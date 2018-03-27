Marylin Monroe'nun hiç yayınlanmamış fotoğrafları

Hollywood’un efsanevi aktrislerinden Marylin Monroe hakkında yazılan yeni bir kitap, oyuncunun pek bilinmeyen gençlik yıllarına odaklanıyor.

Marylin Monroe'nun hiç yayınlanmamış fotoğrafları

Hollywood’un efsanevi aktrislerinden Marylin Monroe hakkında yazılan yeni bir kitap, oyuncunun pek bilinmeyen gençlik yıllarına odaklanıyor. Andrew Norman’ın tarafından yazılan kitapta, Monroe’nun küçük bir kızken ailesiyle yaptığı plaj ziyareti, ergenliğindeyken arkadaşlarıyla yaptığı tekne turu ve 16 yaşındayken bir fabrika işçisiyle gerçekleştirdiği düğün gibi aktrisin ünlü olmadan önceki hayatına dair daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan kareler bulunuyor.

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Marylin Monroe'nun hiç yayınlanmamış fotoğrafları

İngiliz biyografi yazarı Andrew Norman tarafından kaleme alınan kitap, 5 Ağustos 1962 tarihinde, 36 yaşındayken intihar ederek yaşamına son veren Monroe’nun ünlü olmadan önceki hayatına dair daha önce yayınlabmamış fotoğrafları da gün yüzüne çıkardı. Monroe'nun çocukluk ve gençlik yıllarına dair fotoğraflar...
Marilyn Monroe, ailesiyle birlikte plaj ziyaretinde. (Sol ön: Marlyn Monroe, sol arka: Monroe’nin annesi Gladys)

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Marylin Monroe'nun hiç yayınlanmamış fotoğrafları

İngiliz biyografi yazarı Andrew Norman tarafından kaleme alınan kitap, 5 Ağustos 1962 tarihinde, 36 yaşındayken intihar ederek yaşamına son veren Monroe’nun ünlü olmadan önceki hayatına dair daha önce yayınlabmamış fotoğrafları da gün yüzüne çıkardı. Monroe'nun çocukluk ve gençlik yıllarına dair fotoğraflar...Monroe’nun bu fotoğrafta 10 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

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Marylin Monroe'nun hiç yayınlanmamış fotoğrafları

İngiliz biyografi yazarı Andrew Norman tarafından kaleme alınan kitap, 5 Ağustos 1962 tarihinde, 36 yaşındayken intihar ederek yaşamına son veren Monroe’nun ünlü olmadan önceki hayatına dair daha önce yayınlabmamış fotoğrafları da gün yüzüne çıkardı. Monroe'nun çocukluk ve gençlik yıllarına dair fotoğraflar...Monroe'nun ilk gençlik yıllarından bir fotoğraf.

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