Marylin Monroe'nun hiç yayınlanmamış fotoğrafları

Hollywood’un efsanevi aktrislerinden Marylin Monroe hakkında yazılan yeni bir kitap, oyuncunun pek bilinmeyen gençlik yıllarına odaklanıyor. Andrew Norman’ın tarafından yazılan kitapta, Monroe’nun küçük bir kızken ailesiyle yaptığı plaj ziyareti, ergenliğindeyken arkadaşlarıyla yaptığı tekne turu ve 16 yaşındayken bir fabrika işçisiyle gerçekleştirdiği düğün gibi aktrisin ünlü olmadan önceki hayatına dair daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan kareler bulunuyor.