Marvel'ın sıradaki filmi Black Panther'den Türkçe dublajlı fragman

Marvel Sinema Evreni’ne ilk kez Kaptan Amerika 3 Kahramanların Savaşı ile giriş yapan Black Panther, şimdi de kendi filmiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Black Panther için sunulan ilk fragmana bakılırsa film kesinlikle muhteşem olacak. Black Panther, 18 Şubat 2018 tarihinde vizyonda olacak.

Yepyeni Marvel filminde T‘Challa nam-ı diğer Black Panther yine Chadwick Boseman tarafından canlandırılıyor. Kahramanların Savaşı’nda Wakanda Kralı babasını kaybeden T‘Challa, ülkesine babasının yerini almak üzere geri dönüyor. Tabii ki bu süreçte eski düşmanlar geri dönecek ve Black Panther oldukça zorlu bir maceraya atılacak.

Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler’ın oturduğu filmde Sherlock ve Hobbits erisinden tanıdığımız Martin Freeman’ın yanı sıra Creed’te ön plana çıkan Michael B. Jordan, Star Wars Güç Uyanıyor’da Maz Kanata’ya hayat veren Lupita Nyong’o ve Walking Dead’in Michonne’u Danai Gurira gibi isimlerin de yer aldığını belirtelim. Filmde Yenilmezler’den farklı süper kahramanların sürpriz yapıp yapmayacağını da merakla bekliyoruz.

Black Panther, 18 Şubat 2018 tarihinde vizyonda olacak.