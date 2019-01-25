Martin Skrtel için Juventus iddiası

İtalya'dan Fenerbahçeli Martin Skrtel için transfer iddiası. Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Juventus'un transfer adayları arasında. Sky İtalia'da yer alan habere göre, Medhi Benatia'yı elden çıkaracak olan Juventus, Faslı oyuncunun yerini tecrübeli bir isimle doldurmak istiyor.



Haberde, Juve'nin aday listesinin ilk sırasında Lazio'dan Martin Caceres bulunuyor. İtalyan devi, Branislav Ivanovic, Bruno Alves ve Martin Skrtel'i diğer adaylar arasında tutuyor.



34 yaşındaki Skrtel bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 16 maçta görev yaparken 2 gol kaydetti.