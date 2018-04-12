Mars'ta hayvan sürüsü bulunduğu öne sürüldü

Kızıl Gezegen Mars, NASA tarafından yayınlanan bazı fotoğraflarla yeniden gündemde. En azından gündemi hiç değişmiyor; Mars'ta hayat mı var?

İnternet aleminde yayfın hale gelmeye başlayan yeni bir komplo teorisine göre Mars'ta tıpkı Dünya'da olduğu gibi hayvan sürüleri yaşıyor. Bu iddiaya dayanak olarak da NASA'nın yaynladığı bir fotoğraf gösteriliyor.

İddiaları ele alan bir video, YouTube'a yüklendi. Video gösterilen bazı fotoğraflarda kilometrelerce alana yayılan nokta biçimindeki nesneler göze çarpıyor.

Ünlü komplo teorisyeni Neal Evans, videoda gösterilen fotoğrafların Kızıl Gezegen Mars'ta yaşamın kanıtı olduğunu söylüyor.

Bahsi geçen fotoğrafın, gezegenin Kuzey Kutbu bölgesinde çekildiğini belirten Neal, fotoğrafın Mars'ta bir ekosistemin varlığının kanıtı olduğunu düşünüyor.