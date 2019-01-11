Mars'a ışınlandım diyen zaman yolcusundan şok açıklamalar! Barack Obama...

Uzun süredir bir Youtube kanalından yayınlanan zaman yolcuları kervanına bir yenisi daha eklendi. İsminin Michael Macintosh olduğunu söyleyen şahıs geleceğin ABD Başkanını açıkladı. Sözde zaman yolcusu Macintosh, eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte çok gizli bir zaman yolculuğu operasyonu için çalıştığını bildirdi. Macintosh, misyonun kendisine “krono vizyon” adı verilen teknolojiye erişim sağladığını söyledi.

Zaman yolcusu Macintosh, ABD eski başkanı Barack Obama'nın yapılan projenin bir parçası olduğunu söyledi. Obama ile birlikte kızıl gezegen Mars'a yansımalarını yaptığını söyleyen Macintosh, 2030’da ABD Başkanı olacağının söyledi.

Zaman yolcusu şöyle devam etti: “Eski Başkan Barack Obama ile birlikte projenin bir parçasıydım, zaman yolculuğu ve krono vizyona erişimimiz nedeniyle, kendimin ABD 2030’da ABD Başkanı olacağı gerçeğinin farkındayım. Bu programla birlikte çalıştığım bir başka kişinin de 2032'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağı yönünde.