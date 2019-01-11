Mars'a ışınlandım diyen zaman yolcusundan şok açıklamalar! Barack Obama...

Uzun süredir bir Youtube kanalından yayınlanan zaman yolcuları kervanına bir yenisi daha eklendi. İsminin Michael Macintosh olduğunu söyleyen şahıs geleceğin ABD Başkanını açıkladı. Sözde zaman yolcusu Macintosh, eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte çok gizli bir zaman yolculuğu operasyonu için çalıştığını bildirdi. Macintosh, misyonun kendisine “krono vizyon” adı verilen teknolojiye erişim sağladığını söyledi.



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