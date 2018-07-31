Mars son 15 yılda Dünya’ya en yakın konumda..

Mars gezegeni bugün Dünya’ya son 15 yıldaki en yakın konumunda. Bu gece Mars’ı 10 kat daha büyük ve Jüpiter’den 1,8 kat daha parlak görmek mümkün.

Mars son 15 yılda Dünya’ya en yakın konumda..

Mars gezegeni bugün Dünya’ya son 15 yıldaki en yakın konumunda. Bu gece Mars’ı 10 kat daha büyük ve Jüpiter’den 1,8 kat daha parlak görmek mümkün. Yaklaşık olarak Dünya'nın yarısı büyüklüğünde olan Mars, genellikle gökyüzünde küçük bir noktadan ibaret olarak gözüküyor. Ancak bu gece Mars'ı çıplak gözle dahi gözlemlemek mümkün olacak.

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Mars son 15 yılda Dünya’ya en yakın konumda..

BBC Türkçe'nin haberine göre, Mars ve Dünya arasındaki mesafe ise bu gece 57,6 milyon kilometreye kadar inecek. İki gezegen arasındaki ortalama mesafe ortalamada 80,8 milyon kilometre.

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Mars son 15 yılda Dünya’ya en yakın konumda..

Amatör teleskoplarla Mars'ın yüzeyindeki detayların ve kutup buz kütlesinin görülmesi de mümkün olacak. NASA, Mars yüzeyindeki büyük kum fırtınalarının görüşü engelleyebileceğini de hatırlattı. NASA, Güneş'in batışından birkaç saat sonra Mars'ın ufuk çizgisinin üzerine doğru yükseleceğini ve çok daha rahat biçimde görülebileceğini de söyledi.

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Mars son 15 yılda Dünya’ya en yakın konumda..

Mars her ne kadar Dünya'ya normalden milyonlarca kilometre daha yakın olsa da bu gece de gökyüzünün en parlak gezegeni yine Venüs.

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