Mars Cinema Group nihayet adım attı! Kriz çözülecek mi?

Yapımcılarla Mars Cinema Group, çarşamba günü masaya oturuyor. 'Bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' konusunda anlaşmazlık giderilirse filmlerin gösterimi için bir takvim belirlenecek.

Yapımcılarla Mars Cinema Group, çarşamba günü masaya oturuyor. 'Bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' konusunda anlaşmazlık giderilirse filmlerin gösterimi için bir takvim belirlenecek. Toplantının en kritik noktalarından biri yapımcılardan habersiz satılan 7 milyon adet kampanyalı biletin gelirinin paylaşımı konusunda olacak. Twitter

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Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle filmlerin gösterim tarihleri ertelenmişti. Yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için çarşamba günü bir toplantı düzenlenecek. Yapımcılar, bilet fiyatlarının artmasına rağmen paylarının 5 yıldır artmadığını ve promosyonlu bilet uygulamasının hasılatın şeffaf olarak görülmemesine engel olduğunu belirterek filmlerinin gösterimini erteleme kararı almıştı. Twitter

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BKM, Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini 1 Ocak'tan, Cem Yılmaz ise 'Karakomik Filmler'i 18 Ocak'tan ileri bir tarihe ertelemiş, Şahan Gökbakar ise 'Recep İvedik 6' için belli bir gösterim tarihi açıklamamıştı. Twitter

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