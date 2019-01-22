Mars Cinema Group nihayet adım attı! Kriz çözülecek mi?

Yapımcılarla Mars Cinema Group, çarşamba günü masaya oturuyor. 'Bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' konusunda anlaşmazlık giderilirse filmlerin gösterimi için bir takvim belirlenecek. Toplantının en kritik noktalarından biri yapımcılardan habersiz satılan 7 milyon adet kampanyalı biletin gelirinin paylaşımı konusunda olacak.
Yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle filmlerin gösterim tarihleri ertelenmişti. Yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için çarşamba günü bir toplantı düzenlenecek. Yapımcılar, bilet fiyatlarının artmasına rağmen paylarının 5 yıldır artmadığını ve promosyonlu bilet uygulamasının hasılatın şeffaf olarak görülmemesine engel olduğunu belirterek filmlerinin gösterimini erteleme kararı almıştı.
YASA SONRASI İLK TOPLANTI: Yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlığı giderecek olan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin TBMM tarafından kabul edilip yasallaşması sonrasında taraflar ilk kez bir araya gelerek masaya oturacak. Yapımcılar, bilet paylarının artmasını ve kampanyalı bilet uygulamasında yeni sinema yasasının gereği olarak hasılatın şeffaf olarak görülmesini talep edecek.
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