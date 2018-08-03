Marmaris'te korkunç olay! Üzerinden tekne geçti ölümden döndü

''KAÇMAYA ÇALIŞTIM AMA KURTULAMADIM'': Kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Acar, “İskele olmadığı halde tekne 3 veya 4 haftadır duruyordu. Herkes zaten plajdaydı, çok açılmamıştım. Tekne çok hızlıydı, beni görmedi, kaçmaya çalıştım ama yine de kurtulamadım. Daha da kötü olabilirdi. Gereksiz tekneleri kaldırsınlar” dedi.