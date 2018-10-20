Marmaris Orkide Günleri ile renkleniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris 1. Orkide Günleri"nde Türkiye'deki biyoçeşitlilik ortaya konulacak.
Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde "Canlı Bitkiler ve Fotoğrafları" sergisi açıldı.
Tamamı orkidelerden oluşan "Canlı Bitkiler ve Fotoğrafları" sergisi 22 Ekim Pazartesi akşamına kadar açık kalacak.
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Marmaris’in bu sefer sadece orkidelere ev sahipliği yapmasının farkındalığını yaşadıklarını kaydetti.
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