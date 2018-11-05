Marmara'da tsunami bekliyoruz ! Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü dolayısıyla, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tsunamiyi erken haberdar edebilmek için Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri ve denizlerde meydana gelebilecek su seviyesi değişimlerini gözlemlediklerini ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi ve uyarı mesajları gönderdiğini dile getiren Özener, 2017'de Bodrum'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamiyi hatırlattı.

Bodrum'daki tsunamide dalga yüksekliğinin biraz fazla olması ile can ve ma kaybının yaşanacağına dikkat çeken Özener "Afetten korunmaya harcanacak her 1 liranın, afet nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik kayıplarda 7 liranın azalmasını sağlayacaktır." dedi.