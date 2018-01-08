Marmara'da korkutan deprem!

AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Balıkesir'in Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi.
Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.
1 HAFTA ÖNCE DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
31 Aralık gecesi merkez üssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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