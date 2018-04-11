Marketten sucuk çalan kediye işkence gibi kafes cezası!

9 Nisan'da, Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde, bir zincire ait süpermarkete girip, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yiyen kedi, iş yerinin yetkililerince yakalandı. Süpermarket yetkilileri, kediyi, üzerine, "Kamera var izlenmektedir, ellemeyin" yazılı bir kağıt yapıştırdıkları tel kafese koydu. Ardından da kafesi marketin arka bahçesine bıraktı.

Olayı Facebook sayfasından "Koskoca süpermarketin kedi cezalandırma yöntemi bu, ne diyelim" diyerek paylaşan Uslu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbar için gönderilen görüntüleri izleyince gözlerimize inanamadık. Daha sonra ise üyelerimizi gönderip, acı çeken kediyi kurtardık. Koskoca marketler zincirinin yaptığı kabul edilebilir gibi değil, kediyi sucuk çaldığı için demir kafese koyup, cezalandırmışlar" dedi.