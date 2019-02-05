Marketten aldığı ekmeği bölünce şok yaşadı

Öznur Özdemir, evinde baktığı 11 aylık torunu Taçmin Asel Meriç'in ekmeğe çok düşkün olduğunu belirterek, 'kablolu ekmek' için mücadele edeceğini söyledi. Özdemir, "Torunum bu kabloyu yutabilir ya da gözüne zarar verebilirdi. O zaman bunun hesabını kim verecekti? Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Her tarafa şikayette bulundum" dedi.