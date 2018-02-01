Marketteki 42 ürünün 27'si zamlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta markette 42 ürünün 27'sinin, üreticide ise 34 ürünün 17'sinin fiyatının arttığını belirterek, "Söz konusu ayda fiyatı en fazla artan ürün markette kuru incir, üreticide mandalina; fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide limon oldu." ifadesini kullandı. Bayraktar, yazılı açıklamasında, ocak ayı üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi.Üreticiden tüketiciye gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bayraktar, ocakta, markette 42 ürünün 27'sinin, üreticide ise 34 ürünün 17'sinin fiyatının arttığını bildirdi. Twitter

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Bayraktar, "Söz konusu ayda fiyatı en fazla artan ürün markette kuru incir, üreticide mandalina; fiyatı en fazla düşen ürün ise markette karnabahar, üreticide limon oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 8,70 ile yumurta, 8,19 ile marul, yüzde 7,01 ile yeşil soğan, yüzde 6,27 ile havuç, yüzde 5,72 ile elma, yüzde 3,17 ile patates, yüzde 2,12 ile nohut, yüzde 1,12 ile toz şeker, yüzde 0,82 ile kırmızı mercimek, yüzde 0,25 ile yeşil mercimek izledi." bilgisini paylaştı. Twitter

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Ocakta üretici fiyatlarında limonun yüzde 22,50 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğuna işaret eden Bayraktar, bu ürünü yüzde 14,58 ile elmanın, yüzde 13,64 ile lahananın, yüzde 12,91 ile marulun, yüzde 9,23 ile yumurtanın, yüzde 4,35 ile patatesin, yüzde 1,69 ile zeytinyağının izlediğini kaydetti. Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 28,21 ile mandalinada görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti: Twitter

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