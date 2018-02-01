Marketteki 42 ürünün 27'si zamlandı

Marketteki 42 ürünün 27'si zamlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta markette 42 ürünün 27'sinin, üreticide ise 34 ürünün 17'sinin fiyatının arttığını belirterek, "Söz konusu ayda fiyatı en fazla artan ürün markette kuru incir, üreticide mandalina; fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide limon oldu." ifadesini kullandı. Bayraktar, yazılı açıklamasında, ocak ayı üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi.Üreticiden tüketiciye gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Bayraktar, ocakta, markette 42 ürünün 27'sinin, üreticide ise 34 ürünün 17'sinin fiyatının arttığını bildirdi.

17
Marketteki 42 ürünün 27'si zamlandı

Bayraktar, "Söz konusu ayda fiyatı en fazla artan ürün markette kuru incir, üreticide mandalina; fiyatı en fazla düşen ürün ise markette karnabahar, üreticide limon oldu. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 8,70 ile yumurta, 8,19 ile marul, yüzde 7,01 ile yeşil soğan, yüzde 6,27 ile havuç, yüzde 5,72 ile elma, yüzde 3,17 ile patates, yüzde 2,12 ile nohut, yüzde 1,12 ile toz şeker, yüzde 0,82 ile kırmızı mercimek, yüzde 0,25 ile yeşil mercimek izledi." bilgisini paylaştı.

27
Marketteki 42 ürünün 27'si zamlandı

Ocakta üretici fiyatlarında limonun yüzde 22,50 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün olduğuna işaret eden Bayraktar, bu ürünü yüzde 14,58 ile elmanın, yüzde 13,64 ile lahananın, yüzde 12,91 ile marulun, yüzde 9,23 ile yumurtanın, yüzde 4,35 ile patatesin, yüzde 1,69 ile zeytinyağının izlediğini kaydetti. Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 28,21 ile mandalinada görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

37
Marketteki 42 ürünün 27'si zamlandı

"Mandalinadaki fiyat artışını yüzde 26,83 ile sivri biber, yüzde 25,55 ile salatalık, yüzde 25,24 ile patlıcan, yüzde 23,08 ile havuç, yüzde 20 ile kuru üzüm, yüzde 15,69 ile ıspanak, yüzde 14,94 ile kabak, yüzde 10 ile fındık, yüzde 9,84 ile karnabahar, yüzde 6,06 ile kuzu eti, yüzde 5 ile kuru soğan, yüzde 4,35 ile portakal, yüzde 3,08 ile Antep fıstığı, yüzde 2,85 ile domates, yüzde 1,83 ile dana eti, yüzde 0,78 ile süt takip etti."

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat