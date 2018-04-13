Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde, bir zincire ait süpermarkete girip, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yiyen kedi, iş yerinin yetkililerince 'yakalandı.' Süpermarket yetkilileri kediyi, üzerine 'Kamera var izlenmektedir, ellemeyin' yazılı bir kağıt yapıştırdıkları tel kafese koydu. Ardından da kafesi marketin arka bahçesine bıraktı. Bu duruma tepki gösteren personel, cep telefonları ile durumu görüntüleyip, Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne durumu bildirdi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, ihbar üzerine Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde yaşayan 3 dernek üyesini söz konusu süpermarkete gönderip, 48 saat sonra kedinin kurtarılarak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.

'ACI ÇEKEN KEDİYİ KURTARDIK'

Uslu, "İhbar için gönderilen görüntüleri izleyince gözlerimize inanamadık. Daha sonra ise üyelerimizi gönderip, acı çeken kediyi kurtardık. Koskoca marketler zincirinin yaptığı kabul edilebilir gibi değil, kediyi sucuk çaldığı için demir kafese koyup, cezalandırmışlar" dedi.

MAĞAZADAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN HAPSETMİŞLER

Söz konusu süpermarketin yönetici yardımcısı Sebil E. ise niyetlerinin kediyi cezalandırmak olmadığını iddia ederek, "Bu kedi mağazaya çok alıştı. Bir şekilde içeri girerek sucuk ve pastırmaları çalıyor. Ürünlerin üzerinde dolaşıyordu. Daha önce de mağazadan şarküteri ürünü çalarken yakalayıp, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis'te doğaya bıraktık ancak her defasında yine geldi. Hayvan dostu bir mağazayız, bu işi kediyi cezalandırmak değil, mağazadan uzaklaştırmak için yaptık. Aksi takdirde, Gıda Yönetmeliği'ne de uygun davranmamış olurduk. Sokak hayvanları için derneklerle çalışıp elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Burada kötü niyet aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Yanlış anlaşılma var" dedi.

  • Güncel 13 Nisan 2018 10:09
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 10:31 kedinin önüne yemeğini bile bırakmışlar daha ne yapsınar..yalnız tek olan dar birşeye katşları olabilir biraz daha geniş olsa iyi olurdudaaaaa bu hayvanseverler madem bukadar hayvanseverler bu kişiler acaba et yiyormuu bu birr.. birde acaba bu kişiler neden hayvanat bahçeleri önünde eylem yapmazlar..daha nice garip hayvan sevme hali..

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