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Markette önce öptü sonra boğazını kesti!

Markette önce öptü sonra boğazını kesti!

Antalya’da gece saatlerinde bir markete giren bıçaklı soyguncu, market sahibine önce ‘Sen beni tanıyorsun’ deyip yanağından öptü, ardından cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesip 2500 lirasını çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 17:06 - Güncelleme: 20-02-2018 17:06

Antalya’da gece saatlerinde bir markete giren bıçaklı soyguncu, market sahibine önce ‘Sen beni tanıyorsun’ deyip yanağından öptü, ardından cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesip 2500 lirasını çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OLAY, 14 Şubat gecesi saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde 24 saat hizmet veren bir markette gerçekleşti. Gece marketinde televizyon izleyen 44 yaşındaki evli, 3 çocuk babası Hasan Bulut’un dükkânına, kendisinden yaklaşık 1 yıldır alışveriş yapan M.M. isimli şahıs geldi.

Bir müddet televizyon seyreden ikiliden M.M., bir anda ayağa kalkarak cebinden çıkardığı bıçakla Bulut’un boğazına sarıldı. İlk önce ne olduğunu anlamayan Bulut, boğazına bıçak dayandığını fark edince ikili arasında arbede yaşandı. Boğazından yaralanan Bulut, canını kurtarmak için kendini dükkândan dışarı attı. M.M. ise marketin kasasındaki 2 bin 500 lirayı alarak dükkândan kaçtı. Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastanede tedaviye alındı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

'YANAĞIMA ÖPÜCÜK KONDURDU'
Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Bulut, şüpheli şahsın daha önceden müşterisi olduğunu söyledi. M.M.’nin ‘10-15 dakikalığına bekleyeceğim’ diyerek market içerisine oturduğunu belirten Bulut, "Sigara istedi, verdim. Ben de televizyon izleyerek sigara içiyordum. Sigaramın bitmesini bekliyormuş. Kül tablasında söndürdüm, ayağa kalkıp birden boğazıma sarıldı. Sen beni tanıyorsun deyip yanağıma bir de öpücük kondurdu. Gırtlağımda bıçağı hissedince bileğini yakaladım. Boğuştuk bayağı bir. Mücadele ederken birlikte yere devrildik. Boğazımdan yaralandığım için gücüm düştü. Elinden kurtulunca dışarıya kaçmak zorunda kaldım yardım istemeye. O kasayı boşaltmış, yaklaşık 2500 lira almış" dedi.

BOĞAZI 10 SANTİM KESİLDİ
Olay sonrası boğazından kanlar fışkırdığını belirten Bulut, "Arkadaşlardan havluyu aldım ve tampon yapmaya başladım. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldım. 10 dikiş atıldı. Kesik 10 santimmiş, atardamara yarım mil kalmış. Montumun yakası kurtarmış. O olmasa atardamar da gidiyormuş" dedi. Saldırganın kaçarken başka bir müşteriyle karşılaştığını anlatan Bulut, "Müşteriye, ‘içeride bıçaklı yaralama var, dön git’ demiş. Çocuk da korkmuş gitmiş. Sanki profesyonel katil gibi. Çok relax bir şekilde hareket ediyor. Hiçbir panik olayı yok. Çok rahat hareket ediyor. Şikâyetçi oldum, yaklaşık 5 gündür yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

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