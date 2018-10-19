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Markette dehşet! Sevgili olmayı kabul etmeyince markette bıçakladı

Markette dehşet! Sevgili olmayı kabul etmeyince markette bıçakladı

ERZURUM'da, markette çalışan C.T. adlı genç kız, arkadaşlık teklifini kabul etmediği, daha önce aynı iş yerinde çalışan Murat Yıldırım tarafından bıçaklandı. Saldırı anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 14:03 - Güncelleme: 19-10-2018 14:58

Erzurum'daki dehşet veren olay 13 Ekim Cumartesi günü saat 16.50'de merkez Aziziye ilçesi, Dadaşkent semtindeki markette meydana geldi. Daha önce aynı markette çalışan Murat Yıldırım, eski mesai arkadaşı C.T.'ye arkadaşlık teklifinde bulundu. C.T., Yıldırım'ın teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Genç kızın yanıtına öfkelenen Murat Yıldırım, hızla markete girerek, sebze reyonunda çalışan C.T.'nin üzerine yürüdü.

ARDA ARDA BIÇAK SAPLADI... Yıldırım, daha sonra çıkardığı bıçağı, müşterilerin ve diğer çalışanların gözü önünde genç kıza art arda sapladı. C.T.'yi 3 yerinden bıçaklayan Yıldırım, personel tarafından etkisiz hale getirildi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ... Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan muayenesinde bıçağın sol göğsünden ve sırtından olmak üzere 3 ayrı yerden isabet ettiği belirlendi. 

GENÇ KIZ TABURCU OLDU... Gözaltına alınan Murat Yıldırım, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. C.T. ise tedavisinden sonra taburcu edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 14:45 ERZURUMDA ARKADAŞLIK TEKLİF EDECEK ÇAĞDAŞ ADAM VARMI YA??OLSA BİLE ELİNDE SATIRLA ARKASINA SAKLAYARAK GEZERLER.NEDE OLSA FETÖNÜN MEMLEKETİ

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