Markette cüzdan bulunca yaptığına bakın! Bir de sakin...

Başkent’te bir şahıs, markette dolaşırken meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan bir markette reyonlar arasında dolaşan şahıs, meyve kasalarının üzerinde bulduğu cüzdanı cebine koyarak marketten çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI Şahsın, cüzdanı cebine koyduğu anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın hiç bir şey olmamış gibi rahat tavırları gözlerden kaçmadı.