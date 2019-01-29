Marketlerin 'patlıcan' kararı sonrası fiyatlar ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında bazı zincir marketler patlıcan ve biber çeşitlerini satmama kararı aldı.

Kararı değerlendiren Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, marketlerin fiyatlar düşene kadar patlıcan ve biber satmama kararını kendilerine bildirdiklerini söyledi. Kararın ardından biber fiyatlarında değişiklik yaşanmadığını dile getiren Doğan, ancak patlıcanda 2 günde fiyatların 1 lira düştüğünü söyledi. Doğan, "10 liraya Antalya Toptancı Hali'nden çıkış yapan patlıcan dün 9,5, bugün de 9 liradan işlem gördü. Patlıcan son günlerde çok yükselmişti. Müşteri patlıcanın fiyatına tepki gösterdiği, almadığı için de fiyatlar aşağıya çekilmiş olabilir. Nedeni yakın zamanda görürüz" dedi.

GÜNEŞSİZ HAVALAR ÜRETİMİ DÜŞÜRDÜ

Patlıcan fiyatının esas yükselme nedeninin ağır kış şartları olduğunu belirten Doğan, "Soğuğa çözüm bulabiliyoruz ama havalar son dönemde kapalı geçiyor. Ürünler güneş görmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Hortum zarar verdi ama rutubet ve nem nedeniyle de seralar zarar gördü. Bunun sıkıntıları da ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

HAL FİYATLARI

Türkiye'nin örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya halinde ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

"Domates çeşitleri 3,50- 5 TL, kokteyl domatesi 5 TL, sivri biber 9,5 TL, çarliston biber 9,5 TL, dolmalık biber 9 TL, salatalık 3,80- 4 TL, patlıcan 9 TL, kabak 5 TL, brokoli 3- 5 TL, karnabahar 4 TL, lahana 2,5- 3 TL, ıspanak 7 TL, kereviz 5 TL, turp 3 TL ve pırasa 4 TL."