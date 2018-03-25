Markete bu halde geldi sonrasında bakın neler oldu

Onlar karşımıza çıkan sokaların en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, çevredekiler tarafından işte böyle görüntülendi.

Onlar karşımıza çıkan sokaların en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, çevredekiler tarafından işte böyle görüntülendi.

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Onlar karşımıza çıkan sokaların en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, çevredekiler tarafından işte böyle görüntülendi.

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2 18

Onlar karşımıza çıkan sokaların en ilginç insanları. Bazen kıyafetleri bazen de davranışlarıyla herkesin dikkatini çeken bu insanlar, çevredekiler tarafından işte böyle görüntülendi.

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