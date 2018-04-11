Mark Zuckerberg ifade verdi sosyal medya böyle dalga geçti

Facebook'un Analytica skandalı ve verileri paylaşma iddiaları için CEO Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı. E bu durumun goygoyu da eksik olmadı.

Facebook'un Analytica skandalı ve verileri paylaşma iddiaları için CEO Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı. E bu durumun goygoyu da eksik olmadı. #Zuckerberg hashtagi altında milyonlarca yaoum yapıldı hem ABD'de hem de Türkiye'de iilgiyle zilenen ifade de bakın Türk sosyal medya kullanıcıları nasıl tepki verdi.. Twitter

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Facebook'un Analytica skandalı ve verileri paylaşma iddiaları için CEO Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı. E bu durumun goygoyu da eksik olmadı. #Zuckerberg hashtagi altında milyonlarca yaoum yapıldı hem ABD'de hem de Türkiye'de iilgiyle zilenen ifade de bakın Türk sosyal medya kullanıcıları nasıl tepki verdi.. Twitter

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2 11

Facebook'un Analytica skandalı ve verileri paylaşma iddiaları için CEO Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı. E bu durumun goygoyu da eksik olmadı. #Zuckerberg hashtagi altında milyonlarca yaoum yapıldı hem ABD'de hem de Türkiye'de iilgiyle zilenen ifade de bakın Türk sosyal medya kullanıcıları nasıl tepki verdi.. Twitter

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