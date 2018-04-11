Mark Zuckerberg ifade verdi sosyal medya böyle dalga geçti

Facebook'un Analytica skandalı ve verileri paylaşma iddiaları için CEO Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı. E bu durumun goygoyu da eksik olmadı. #Zuckerberg hashtagi altında milyonlarca yaoum yapıldı hem ABD'de hem de Türkiye'de iilgiyle zilenen ifade de bakın Türk sosyal medya kullanıcıları nasıl tepki verdi..
Facebook'un Analytica skandalı ve verileri paylaşma iddiaları için CEO Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı. E bu durumun goygoyu da eksik olmadı. #Zuckerberg hashtagi altında milyonlarca yaoum yapıldı hem ABD'de hem de Türkiye'de iilgiyle zilenen ifade de bakın Türk sosyal medya kullanıcıları nasıl tepki verdi..
Facebook'un Analytica skandalı ve verileri paylaşma iddiaları için CEO Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı. E bu durumun goygoyu da eksik olmadı. #Zuckerberg hashtagi altında milyonlarca yaoum yapıldı hem ABD'de hem de Türkiye'de iilgiyle zilenen ifade de bakın Türk sosyal medya kullanıcıları nasıl tepki verdi..
Facebook'un Analytica skandalı ve verileri paylaşma iddiaları için CEO Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı. E bu durumun goygoyu da eksik olmadı. #Zuckerberg hashtagi altında milyonlarca yaoum yapıldı hem ABD'de hem de Türkiye'de iilgiyle zilenen ifade de bakın Türk sosyal medya kullanıcıları nasıl tepki verdi..
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