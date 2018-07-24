Maris Sharapova'nın bu görüntüleri olay! Sevgilisiyle tatilde

Dünya ünlü Rus tenisçi Grigor Dimitrov'dan ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı, İngiliz milyarder Alexander Gilkas ile çıktıkları tatilde samimi şekilde görüntülendi. Maria Sharapova'nın bu fotoğrafları magazin gündeminin zirvesinde oturdu.

Tenis yıldızı Maria Sharapova, sevgilisi Alexander Gilkas ile Positano'da tatil yapıyor. Samimi şekilde görüntülenen ikiliden Gilkas, bir ara sevgilisinin kalçasından öptü.

31 yaşındaki ünlü tenisçinin sevgilisinin kalçasından öperek oda telefonuyla oynadı. O anların görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Maria Sharapova, bir ara bikinisinin üstünü açarak güneşlendi.

MARİA SHARAPOVA KİMDİR? Maria Yuryevna Sharapova, 19 Nisan 1987 tarihinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Nyagan şehrinde dünyaya gelmiştir. 19 Nisan 2001 tarihinde, doğum gününde profesyonel kariyerine adım atan Rus raket, 1,88 boyundadır ve bu alanda Petra Kvitova ile en uzun aktif tenisçi olma rekorunu elinde bulundurmaktadır.



