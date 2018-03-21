Mario Mandzukic İstanbul'a ayağını bastı soluğu Nusret'te aldı

Süperlig ekiplerinden Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida, Juventus'ta forma giyen takım arkadaşı Mario Mandzukic'i İstanbul'a getirdi. Hırvatistan Milli Takımı kampına katılmadan önce İstanbul’a gelen takım arkadaşı Vida ile buluşan Mandzukic keyifli bir akşam geçirdi. Mekanda özellikle Beşiktaşlı taraflarların yoğun ilgisiyle karşılaşan iki yıldız futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak bol bol selfie çekildi.

İKİ HIRVAT'IN İSTANBUL HATIRASI: Vida-Mandzukic bu yaz Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyecek. Vida ve Mandzukic, Hırvatistan Millî Takımı’nın 23 Mart’ta Peru ve 27 Mart’ta ABD ile oynayacağı hazırlık maçları için milli takım kampına uçmadan önce Atatürk Havalimanı'nda görevli polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.