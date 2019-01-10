Mariano'dan flaş Galatasaray açıklaması

Antalya'da ikinci hazırlıklarını sürdüren Galatasaray takımının yıldız oyuncularından Mariano, açıklamada, "Flamengo'nun bana ilgisi olduğunu duydum ama Galatasaray ile 1,5 yıl daha kontratım var ve ben burada kalmak istiyorum. Galatasaray'da mutluyum ve buradaki kontratımı tamamlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kulübün sözleşmesini uzatmak istemesi halinde olumlu yanıt vereceğini söyleyen Mariano, "Tabii bu sadece benim elimde değil. Kulübün düşüncesi çok önemli. Futboldan sonra ne yapacağımı ise düşünmedim çünkü önümde çok zamanım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçından sonra alınan cezalar...

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın ilk yarıda beklenenden fazla puan kaybetmesinin sebeplerini, "İlk yarıda bana göre en önemli iki olumsuz nokta, sakatlıklar ve cezalılar diyebiliriz. Yoğun bir maç temposu içerisinde talihsiz sakatlıklar yaşadık. Diğer taraftan Fenerbahçe maçından sonra alınan cezalar var. Bunlar da ister istemez takımı olumsuz etkiledi." sözleriyle açıkladı.

Kapanmayacak bir fark yok

Deneyimli oyuncu, lider Medipol Başakşehir ile aralarındaki 6 puan farkın çok önemli olmadığını aktararak, "Şu anki kapanabilecek bir puan farkı. Geçmişte daha büyük puan farkları kapandı. Liderle aramızda 6 puan fark var. Başakşehir'le de ikinci yarıda kendi sahamızda oynayacağız. O yüzden kapanmayacak bir fark yok. Biz kendimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Mariano, "Şampiyonluk yolunda hangi takımla daha büyük bir çekişmeye gireceğinizi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Özellikle bir takım adı söyleyemem. Galatasaray'a karşı rakiplerin nasıl konsantrasyon sağladığını da biliyoruz. Derbiler zor görünebilir ama her maç zor. Şu rakip en ciddi rakibimiz, diyemiyorum. Önemli olan maksimum puanı alıp mutlu sona ulaşabilmek." şeklinde cevap verdi.

Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her futbolcu gibi kendisi için de çok önemli olduğunu aktaran Mariano, "Çünkü kulüp bazında en önemli turnuva. Tabii ki gruplardan çıkmak isterdik ama bu ne yazık ki gerçekleşmedi. Şu anda Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz gerekiyor. Oynanacak bir Benfica maçı var, orada güzel bir sonuçla ayrılıp üst tura çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Barcelona ile bir görüşmem oldu"

Mariano, Sevilla'da oynadığı dönemde Barcelona'nın kendisini istediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevilla'da oynarken Barcelona ile bir görüşmem oldu, böyle bir istekleri vardı ama Avrupa pasaportum olmadığı için bir sıkıntı çıktı. O dönemde Barcelona, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan oyuncu hakkını, bir sağ bek yerine ofansif bir oyuncu almaktan yana kullandı."

"Yakarsa dünyayı garipler yakar"

Mariano, Galatasaraylı taraftarların, Müslüm Gürses'in bir şarkısındaki "Yakarsa dünyayı garipler yakar" sözlerini, kendi fotoğraflarıyla sosyal medyada sıkça paylaşmasına ilişkin, "Bu yapılan şakalar benzetmeler çok fazla olmasa da bazen kulağıma geliyor ama kameralar karşısında biraz öyle duruyorum. Utangaç bir insanım, otomatikman kamera olduğu zaman biraz utangaç ve çekingen olabiliyor ve biraz daha ciddi durabiliyorum ama normal hayatımda şaka yapmayı ve eğlenmeyi seven bir insanım. Çok hüzünlü değilim." değerlendirmesinde bulundu.