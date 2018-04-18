Mariah Carey'e şok suçlama: Önümde çıplak geziyordu

Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey, eski menajeri tarafından büyük suçlamalara maruz kaldı. Bulochnikov, aralarındaki sözleşmeyi bozduğu gerekçesiyle ABD'li şarkıcı hakkında şikayette bulundu. Bulochnikov, "Carey önümde çıplak gezip bana sözlü olarak tacizlerde bulunuyordu" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey, eski menajeri tarafından büyük suçlamalara maruz kaldı. Mariah Carey, davalık olduğu eski dostu ve eski menajeri Stella Bulochnikov'un açıklamaları ile neye uğradığını şaşırdı. Bulochnikov, aralarındaki sözleşmeyi bozduğu gerekçesiyle ABD'li şarkıcı hakkında şikayette bulundu. Stella Bulochnikov, "Carey önümde çıplak gezip bana sözlü olarak tacizlerde bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

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48 yaşındaki şarkıcıyı hedef alan sözler, Mariah Carey'nin hayranlarını da şaşkınlığa uğrattı. Mariah Carey, söz konusu haberlere 'asılsız' diyerek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Magazin sayfalarını süsleyen bu haber bipolar bozukluğu ile mücadele eden Mariah Carey'in moralini bozmuş. Eski dostu ve ski menajeri hakkında dava açacağını ve hakkını mahkemeden arayacağını söyledi. Twitter

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde People dergisine konuşan 48 yaşındaki ABD’li şarkıcı, hastalıkla mücadelede iyi bir noktada olduğunu söyleyerek, “İnanılmaz izole edici bir etkisi olabiliyor. Bu hastalığın beni tarif etmesini ya da kontrol etmesini istemiyorum” dedi. Twitter

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