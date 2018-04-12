Mariah Carey'den sağlığıyla ilgili itiraf!

Pop müziğin ünlü ismi Mariah Carey, 17 yıldır bipolar bozukluğu ile mücadele ettiğini açıkladı.

Mariah Carey'den sağlığıyla ilgili itiraf!

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Mariah Carey, uzun yıllardır bipolar bozukluğu ile mücadele ettiğini açıkladı. People dergisine konuşan 48 yaşındaki ABD’li şarkıcı, hastalıkla mücadelede iyi bir noktada olduğunu söyleyerek, “İnanılmaz izole edici bir etkisi olabiliyor. Bu hastalığın beni tarif etmesini ya da kontrol etmesini istemiyorum” dedi.

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Mariah Carey'den sağlığıyla ilgili itiraf!

Bipolar bozukluk, “mani”den “depresyon”a kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikleri tarif eden bir hastalık. Manik terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü bir dönemi tanımlıyor. Mariah Carey, kendisine ilk olarak 2001 yılında teşhis konulduğunu, fiziksel ve duygusal olarak yaşadığı kırılmalara rağmen ilk başlarda hasta olduğuna inanmak istemediğini anlattı.

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Mariah Carey'den sağlığıyla ilgili itiraf!

Carey, geçirdiği tedavi süreci sonrası artık hayatının bu gerçeğini tüm dünyayla paylaşmaya hazır hale geldiğini söyledi.

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Mariah Carey'den sağlığıyla ilgili itiraf!

“Yakın zamana kadar inkar ve tecritte yaşadım, sürekli olarak birilerinin beni açığa çıkaracağı korkusu vardı” diyen Carey, “Çok ağır bir yüktü” ifadesini kullandı.

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