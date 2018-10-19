Maria Sharapova sakladığı aşkını bu fotoğrafla ifşa etti!

31 yaşındaki Rus tenisçi spor yaşamı kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. İngiliz milyarder Alexander Gilkas ile aşk iddialarını yalanladıktan sonra tatilde görüntülenen çift, bu sefer de yakayı hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ele verdiler. Hayranları "Sharapova bunu düşünememiş olamaz" derken, çiftin artık ilişkilerini gizlemedikleri açığa çıktı.

Sharapova her seferinde ilişki haberleri ya hakkında konuşmamış ya da inkar etmişti. Sonunda Sharapova ve Gilkes birlikte gittikleri Cotswolds tatilinde ayrı ayrı yerlerde çektikleri pozları paylaştı. Bu da onların ilişkisini doğrulamış oldu.