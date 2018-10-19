Maria Sharapova sakladığı aşkını bu fotoğrafla ifşa etti!

31 yaşındaki Rus tenisçi spor yaşamı kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. İngiliz milyarder Alexander Gilkas ile aşk iddialarını yalanladıktan sonra tatilde görüntülenen çift, bu sefer de yakayı hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ele verdiler. Hayranları "Sharapova bunu düşünememiş olamaz" derken, çiftin artık ilişkilerini gizlemedikleri açığa çıktı.
Sharapova her seferinde ilişki haberleri ya hakkında konuşmamış ya da inkar etmişti. Sonunda Sharapova ve Gilkes birlikte gittikleri Cotswolds tatilinde ayrı ayrı yerlerde çektikleri pozları paylaştı. Bu da onların ilişkisini doğrulamış oldu.
39 yaşındaki Alexander Gilkes, Prens Harry'ninde yakın arkadaşlarından biri. İngiliz kraliyet ailesine yakın olan Gilkes, geçen hafta sonu Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'ın düğününe de katılmıştı.
MARİA SHARAPOVA KİMDİR? Maria Yuryevna Sharapova, 19 Nisan 1987 tarihinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Nyagan şehrinde dünyaya gelmiştir. 19 Nisan 2001 tarihinde, doğum gününde profesyonel kariyerine adım attı.
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