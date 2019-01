Margot Robbie, Barbie filminde Barbie’yi canlandıracak

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle büyük çıkış yakalayan ve son olarak The Terminal (Terminal) filminde rol alan Avusturalyalı aktris Margot Robbie'nin, Hollywood'un dev yapım şirketi Warnes Bros ile Barbie'nin yaratıcısı Mattel şirketi ortaklığında beyaz perdeye taşınacak olan yeni Barbie filminde başrolde olacağı açıklandı. İşte 28 fotoğrafla 28 yaşındaki oyuncunun kariyeri...



