Margot Robbie, Barbie filminde Barbie’yi canlandıracak

Para Avcısı, Suicide Squad: Gerçek Kötüler'deki Harley Quinn karakteri ve Terminal gibi ses getirmiş filmlerde oynayan Margot Robbie, şimdi de Barbie rolüyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor...

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle büyük çıkış yakalayan ve son olarak The Terminal (Terminal) filminde rol alan Avusturalyalı aktris Margot Robbie'nin, Hollywood'un dev yapım şirketi Warnes Bros ile Barbie'nin yaratıcısı Mattel şirketi ortaklığında beyaz perdeye taşınacak olan yeni Barbie filminde başrolde olacağı açıklandı. İşte 28 fotoğrafla 28 yaşındaki oyuncunun kariyeri...

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Robbie yaptığı açıklamada, oyuncak bebekle oynamanın çocukların kişisel gelişiminde önemli yer edindiğine işaret ederek, "Barbie ile oynamak, bir çocuğun kendini keşfetmeye yolculuğunda özgüven ve merak oluşumunu destekliyor" ifadelerine yer verdi. İşte 28 fotoğrafla 28 yaşındaki oyuncunun kariyeri...

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Henüz senaryosu, yönetmeni veya çıkış tarihine dair bilgi paylaşılmazken, Robbie’yi başrolünde izleyeceğimiz Barbie filminin çekimlerinin bu yıl sonunda başlayacağı konuşuluyor.

Mattel firması tarafından üretilen ilk Barbie oyuncağı, ABD’nin New York kentinde 1959 yılında düzenlenen oyuncak fuarında görücüye çıkmıştı. Twitter

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