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Mareşal nedir Mareşal unvanı kimlere verilir?

Mareşal nedir Mareşal unvanı kimlere verilir?

Meclis’e dilekçe yollayan yurttaşlardan bazıları “Afrin’de savaşmak istiyorum” bazıları da “Erdoğan’a mareşal unvanı ve başkomutanlık üniforması verilsin” diyor. Peki mareşal nedir? Mareşal Rütbesi kimlere verilir? Türkiye'de mareşal rütbesi alan kaç asker var? Tüm bu soruların cevabı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 13:24 - Güncelleme: 25-02-2018 13:24

Suriye sınırında yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili Meclis'e yurttaşlardan dilekçe yağıyor. Bazı dilekçiler, "Afrin'e gidip savaşmaları için kendilerine izin verilmesini" talep ederken, bazı dilekçelerde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Mareşal unvanı ve başkomutanlık üniforması" verilmesi isteniyor. Peki Marelaş ne demek? Mareşal Rütbesi kimlere verilir? Türkiye'de Mareşal rütbesi alan kaç asker var? 

MAREŞAL NE DEMEK? Mareşal kelimesinin TDK'daki anlamı şöyle; En yüksek askerî rütbe, Bu rütbede bulunan general, müşir. Kubbealtı Lugatı'ndaki anlamına göre ise; Askerlikteki en yüksek rütbe ve bu rütbeyi taşıyan asker, müşir.

MAREŞAL RÜTBESİ KİME VERİLİR?

İki meydan savaşını kazanan veya bir savaşta aynı anda birçok cepheyi birden yöneten ve kazanan, denizde ve havada da aynı başarıyı gösteren askerlere verilen bir rütbedir. Mareşal olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az orgeneral (denizci ise en az oramiral) rütbesine sahip olmak gerekir. Mareşallik rütbesi bekleyerek veya çalışarak kazanılabilecek bir rütbe değildir. Bu rütbe, ilgili kanun gereği TBMM tarafından verilir ve askeri alandaki en yüksek rütbedir. 

TÜRKİYE'DE MAREŞAL RÜTBESİ ALAN KAÇ ASKER VAR? Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mareşaller, Mustafa Kemal Atatürk, ve Fevzi Çakmak Paşa’dır. Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi Sakarya savaşından sonra TBMM tarafından verilmiştir.

Fevzi Çakmak’a mareşallik rütbesi Mustafa Kemal tarafından TBMM kararı ile Dumlupınar Savaşı’ndan sonra 31 Ağustos 1922’de verilmiştir.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'mareşallik' ünvanı verilsin..."

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • xtr 25 Şubat 2018 16:29 Düşünün koskoca Türkiye Cumhuriyetinde o kadar paşaların içinden sadece 2 kişi mareşallık ünvanı alabilmiş... Şimdi de benim yurdum insanı, aynı ünvanı, çok sevdiği cumhurbaşkanı için de istiyor. Allah'ım akıl eyle kuluna! Herşey o kadar kolaydı... Herşeyi bu kadar ucuza indirgeyenlerden memleketin çektiği de ortadadır. Bunu dileyen adam, yarın da peygamberlik ister. Arada hiç bir fark yok. Bu konular işte bu kadar saçma. Hiç birinin birbirinden farkı yok!

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