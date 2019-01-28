Mardinli ziraat mühendisi evinin iki odasında yetiştirdi! Milyonlarca parayı...

Aslan, mantar üretimi için araştırmalar yaptığını ifade ederek, şunları söyledi: "Mantar için gerekli koşular ile bölgemizin iklimini araştırdım. Bu işi burada ne kadar yapabilirim, ne kadar devam ettirebilirim, bunları araştırmaya başladım. Daha sonra istiridye mantarını yetiştirebilmek için gereken ortamın, nemin, gereken sıcaklığını, havalandırmanın ayarlanması gerekiyordu. Kendi imkanlarımızla evin iki odasında ortam oluşturduk. Havalandırmasından sulamasına kadar her şeyi ayarladık."

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