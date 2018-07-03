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Mardin liselerin yüzdelik dilimleri 2018 taban puanı sıralaması

Mardin liselerin yüzdelik dilimleri 2018 taban puanı sıralaması

MARDİN LGS sonuçlarının ardından Mardin liselerinin yüzdelik dilimleri ve 2018 - 2019 dönemi LGS okul kontenjanları belli oldu. e okul üzerinden Mardin liselerinin EYP ve EDP listesi de yayınlandı. İşte Mardin liseleri taban puanları:

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 22:35 - Güncelleme: 03-07-2018 22:35

MEB Mardin ili için 2018 - 2019 dönemi LGS yüzdelik dilimlerini e-okul.meb.gov.tr sitesinden yayınladı. Mardin ilinde LGS sonuçlarını alan adaylar yüzdelik dilimleri ve liselerin sıralamasına bakarak 2 Temmuz 2018'den itibaren tercihlerini yapacaklar. Mardin kentinde tercih işlemleri Türkiye genelinde olduğu gibi 13 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek.

Lise tercihlerini belirlerken Mardin kentindeki okulların tavan ve taban puanları kadar LGS yüzdelik dilimlerine dikkat edin. Zaten lise tercihlerinizde önemli olan puanınız değil yüzdelik diliminizdir. Öncelikle e-okul üzerinden yayınlanan Mardin liseleri LGS yüzdelik dilimleri listesinden istediğiniz okulun EYP yüzdelik dilimine bakın.  Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Bu yüzdelik dilimi içindeyseniz 2.tercihinize yüzdelik diliminize en yakın okulu, 1.tercihinize istediğiniz okulu, 3. 4.v e 5. tercihlerinize geçen yıl yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan okullara kadar inip yazabilirsiniz.

*Geçen yıl yüzde 3'lük dilimden sonraki dilimlerden öğrenci alan okul sayıları bu yıl önemli ölçüde azaldığından seçim yapmak oldukça zor olacak. Bu yıl yüzde 8'lik dilim içinde olan bir öğrenci, tercihlerine yüzde 16-18 aralığında öğrenci almış olan okulları tercih ederse doğru tercih yapmış olacaktır.
*Bu arada kalan öğrencilerden üst dilimde olanlar, kendi yüzdelik dilimine bakarak yüzde 3'lük dilime yaklaştıkça yüzde 1 geriye olmak kaydıyla yüzde 6-18 aralığına kadar düşebilirler. Örneğin; yüzde  6'lık dilimdeki öğrenci geçen yıl yüzde  7-9 aralığında öğrenci almış okulları tercih ederse doğru yapmış olur.

İşte 2018-2019 dönemi Mardin LGS yüzdelik dilimleri , okul kontenjanları ve liselerin EYP ve EDP yüzdelik dilimleri :

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