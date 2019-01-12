Marcao transferi gerçekleşmeyecek mi?

Galatasaray, Brezilyalı savunmacı Marcao transferini resmen duyururken Chaves cephesinden kafa karıştırıcı bir açıklama geldi.

Chelves Teknik Direktörü Tiago Fernandes bu transferin henüz resmiyet kazanmadığını belirterek, "Biz henüz resmi bir açıklama yapmadık" diyerek pazar günü oynayacakları Tondela maçında Marcao'nun oynayabileceğini söyledi.

Bu transferin gerçekleşmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, 22 yaşındaki futbolcunun pazartesi İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.