MAÖL Mesleki Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgesi alma sayfası-2018

Mesleki Açıköğretim Lisesi sınav giriş yerleri MEB tarafından http://aolweb.aol.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. 31 Mart Cumartesi günü yapılacak olan 2018 MAÖL sınavlarında sınav giriş belgesi alacak öğrenciler aşağıdaki linkten MAÖL sınav giriş yerlerini öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

2018 MAÖL sınavı başvuruları ve kayıt işlemleri bu sene internet ortamında olacak. MAÖL sınavı ise 2 oturum şeklinde 31 Mart Cumartesi günü yapılacak.

MAÖL SINAVINDA UNUTULMAMASI GEREKENLER: Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

MEB'DEN YENİ MAÖL TARİHİ AÇIKLAMASI: MAÖL sınavlarının ertelenmesine dair MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. MAÖL 2. Dönem Sınavı için giriş yerleri 26 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak olup, sonuçları da 19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

AÇIK LİSEDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

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