MAÖL 2018 Mesleki Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgesi alma sayfası

2018 MAÖL sınavı ne zaman, 2018 Mesleki Açıköğretim Lisesi sınavı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak ve 2018 MAÖL 2. döneem sınav giriş belgesi alma işlemi internetten nasıl yapılacak sorusu haberimizde.

2018 MAÖL sınavı başvuruları ve kayıt işlemleri bu sene internet ortamında olacak. MAÖL sınavı ise 3 oturum şeklinde 31 Mart-1 Nisan arasında apılacak.

MEB'DEN YENİ MAÖL TARİHİ AÇIKLAMASI: MAÖL sınavlarının ertelenmesine dair MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. MAÖL 2. Dönem Sınavı için giriş yerleri 26 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak olup, sonuçları da 19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

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