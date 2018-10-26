Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek iddiası! Yerinden bile kımıldayamaz...

MART 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti ve CHP'nin adayı olarak ismi gündemde olan Mansur Yavaş, hem kendisinin aday olup olmayacağı hem de Melih Gökçek'in MHP adaylığı için konuştu. Kendisi için "Bir kenardan izliyorum" diyen Mansur Yavaş, Melih Gökçek için ise "Kımıldayamaz" iddiasında bulundu.

CHP'DEN ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?.. Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'in sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, CHP'den aday gösterileceği iddialarını değerlendirdi. Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım" ifadesini kullandı.

'ADAYIM' DESEM BİR TÜRLÜ 'DEĞİLİM' DESEM BAŞKA TÜRLÜ... Şu ana dek herhangi bir temasta bulunmadığını belirten Yavaş, "Gelişmelere bakacağız. Net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü 'Adayım' desem bir türlü oluyor, 'Değilim' desem bir türlü oluyor. Görelim bakalım" dedi.

MELİH GÖKÇEK'İN NE DİYECEĞİNİ AÇIKLADI... Mansur Yavaş, "Melih Gökçek'in MHP'den aday olma ihtimali konusunda çıkan haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Ben o haberlere inanmıyorum. Gökçek kımıldayamaz. Bir günlük, saman alevi gibi bir gündem olur. Gökçek çıkıp 'Teşekkür ederim ama ben AK Partiliyim, partime bağlıyım, beni aday yapsalar da yapmasalar da partimin emrindeyim' diye açıklama yapar. Bakın göreceksiniz."