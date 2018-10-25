  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mansur Yavaş'tan Ahmet Hakan'a sert yanıt

Mansur Yavaş'tan Ahmet Hakan'a sert yanıt

Mansur Yavaş, kendisi hakkında yerel seçimler için AK Parti'ye yanaştığı iddiasını gündeme getiren Ahmet Hakan'a twitter üzerinden sert yanıt verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 14:37 - Güncelleme: 25-10-2018 14:37

Ahmet Hakan, "El değmemiş kulis bilgileri… Melih Gökçek'in keyfi yerindeymiş" başlığıyla yayımlanan yazısında, CHP'nin 2014'teki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye 'yanaştığını' iddia etti.

"Bir minik kuş kulağıma fısıldadı" diyen Hakan, sözlerine "CHP'den aday olmayacağı ihtimali beliren Mansur Yavaş, MHP'nin de Melih Gökçek'e teklif götüreceğini duyunca AK Parti ile temasa geçmiş. Var ya eğer bu minik kuş dedikodusu doğru çıkarsa siyasetten iğreneceğim" diye devam etti.

Siyaset kulislerini dalgalandıran bu yazı sonrası gözler Yavaş'a çevrildi. Ne diyeceği merak konusu olan Yavaş, sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu:

"Doğrulamadan uydurma kulis bilgileri ile provakatif haber yapma tarzını heralde kankanızdan aldınız. Size onun üslubu ile "İspat etmeyen şerefsizdir" demem gerekiyor. Ama bu tarz bana uymuyor.."

CHP'den flaş Mansur Yavaş açıklaması

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mansur Yavaş'tan Ahmet Hakan'a sert yanıt haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro