Mansur Yavaş'tan Ahmet Hakan'a sert yanıt

Ahmet Hakan, "El değmemiş kulis bilgileri… Melih Gökçek'in keyfi yerindeymiş" başlığıyla yayımlanan yazısında, CHP'nin 2014'teki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye 'yanaştığını' iddia etti.

"Bir minik kuş kulağıma fısıldadı" diyen Hakan, sözlerine "CHP'den aday olmayacağı ihtimali beliren Mansur Yavaş, MHP'nin de Melih Gökçek'e teklif götüreceğini duyunca AK Parti ile temasa geçmiş. Var ya eğer bu minik kuş dedikodusu doğru çıkarsa siyasetten iğreneceğim" diye devam etti.

Siyaset kulislerini dalgalandıran bu yazı sonrası gözler Yavaş'a çevrildi. Ne diyeceği merak konusu olan Yavaş, sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu:

"Doğrulamadan uydurma kulis bilgileri ile provakatif haber yapma tarzını heralde kankanızdan aldınız. Size onun üslubu ile "İspat etmeyen şerefsizdir" demem gerekiyor. Ama bu tarz bana uymuyor.."

CHP'den flaş Mansur Yavaş açıklaması