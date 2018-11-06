'Mansur Yavaş'ı bize ver Mersin senin olsun!'

CHP'de evlere şenlik bir seçim hazırlığı var. Birazdan anlatacaklarıma, tam manasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun "fantezi dünyası" da diyebiliriz.

Ankara'dan başlayalım önce...

CHP ile İYİ Parti arasında sıkı bir pazarlık var aldığım bilgiye göre. İYİ Parti, Mansur Yavaş isminde kararlı. "Ankara'da Mansur Yavaş bizim adayımız olsun, başka bir ilde sizin göstereceğiniz adaya biz destek verelim" teklifi masada. CHP cephesinde ise, Ankara'ya karşı, Mersin'i koz olarak kullanıyor.

Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP'li olmasına rağmen, 31 Mart 2018'de aday gösterilmeyecek. Bildiğiniz gibi MHP lideri Devlet Bahçeli, bir süre önce Mersin adayı olarak, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ismini ilân etti. Hal böyle olunca; Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye kaldı...

CHP'nin teklifi şu:

"Mansur Yavaş bizim adayımız olsun, biz de Mersin'de İYİ Parti'nin adayı Burhanettin Kocamaz'ı destekleyelim."

Ve fakat...

CHP'den Mersin Belediye Başkanı olmak isteyen 6 kallavi aday adayı var. İstemihan Talay, Selçuk Dereli, Vahap Seçer, Serdal Kuyucuoğlu... Bir diğer aday adayı ise, Fikri Sağlar... Fikri Bey'in adaylık şartı ise ön seçim..

CHP ve İYİ Parti henüz karar vermiş değil... Her iki tarafın da teklifi masada. Son sözü liderler söyleyecekmiş!

İstanbul'da ise Genel Merkez ve İl Başkanlığı bir olup, CEO arıyor aylardır. Ümit Boyner'e teklif götürüldü ama red cevabı aldılar. Muhtar Kent ismi geçti bir ara... Bırakın görüşmeyi, Muhtar Kent CHP'lilere randevu bile vermedi. Bildiğiniz gibi, Taner Saka ismi de geçti ama o da kabul görmedi.

Aldığım bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları son olarak Akbank yönetim kurulu üyesi Mehmet Göçnen'e teklif götürmüş. Ancak burada devreye Güler Sabancı girmiş... Güler Hanım, bir uyarı ile üst yönetimde bulunan kişilerin siyasetten uzak durmalarını istemiş.

Tam bir kepazelik!

CHP'ye karşı ön yargılı olduğumuzu söylüyorlar biz yazınca.

Allah aşkına tüm bu olanların adı nedir?

Muharrem İnce, adaylık şartı olarak "Önseçim" dedi biliyorsunuz. Niye önseçim peki? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu, neden ön seçime karşı çıkıyor?

Burası önemli...

Ne diyor Muharrem İnce?

"İstanbul adayını, 259 bin üye seçsin..."

"Delege" demiyor ha, İstanbul üyelerinden söz ediyor. Muharrem Bey, CHP'nin 31 Mart 2019'daki hezimetini şimdiden görüyor. O yüzden üye seçimi istiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu teklife karşı çıkmasının elbette sebebi var. 31 Mart 2019'da yaşayacağı hezimetin faturasını koltuğunu bırakarak ödemek istemiyor. Hem öyle, hem de 2020'ye hazırlanıyor.

Ne demek bu?

Şu demek!

31 Mart sonrasında CHP'de mahalle kongreleri yapılacak. Kemal Bey, atama yoluyla, hem asker belediye başkanları, hem de asker delegelerle 2020'yi şimdiden sağlama almak istiyor. Asker belediye başkanları işbaşı yaparsa, mahalle kongrelerinde seçilen delegeler, kendi askeri olacak. Böylece Muharrem İnce'ye oy verenlerin delegeliği düşmüş olacak. Hal böyle olunca; İnce'nin bir daha Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkma imkânı kalmayacak.

Özeti...

CHP'nin alacağı üç beş belediye...

İzmir ve CHP'nin güçlü olduğu diğer illerdeki başarı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna daha da yapışması anlamına geliyor. O halde, Muharrem İnce'ye şimdiden geçmiş olsun!

İstanbul adayı kim olacak peki?

Kılıçdaroğlu, CEO arayışını sürdürüyor.

Günün sonunda ne olacak onu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun fantezileri bir bir çöktükten sonra, "Gel Bakalım Gürsel" demekten başka çaresi kalmayacak. Demedi, demeyin ve bu yazıyı notlarınızın arasına iliştirin.

Bu arada...

CHP'nin Ankara benzeri bir arayışı da İstanbul'da var. HDP, İYİ Parti ve Saadet'in oy erebileceği bir aday modeli üzerinde yapılıyor. Abdullatif Şener ismi hâlâ gündemde. Ama Mehmet Bekaroğlu da, "Uygun aday benim" diyor epey zamandan beri...

Ancak...

Kemal Kılıçdaroğlu, muhtemelen Bekaroğlu'nu Bağcılar'a düşünüyor. Niye? AK Parti, seçmenine göz diktiği için olsa gerek. CHP'nin Bağcılar'da yüzde 10 oyu var.

Aslında fena bir fikir değil!

Bekaroğlu, Bağcılar'da yüzde 20'e yakın oy alırsa, Büyükşehir'e büyük katkı sağlamış olmaz mı?

AK Parti seçmenine göz diken Kılıçdaroğlu bu fırsatı mutlaka değerlendirmeli ve Bekaroğlu'nu Bağcılar için ikna etmelidir... İkna kabiliyetini kullanabilirse, AK Parti seçmeninin kendisine tav olup olmayacağını test etme imkânı bulur...

Gelelim İzmir'e...

Aziz Kocaoğlu, aday olmadığını açıklamasına rağmen, gücünden bir şey kaybetmiş değil... 31 Mart 2019 için, Kocaoğlu ne derse o olacak galiba...

Kötü haber...

İzmir'e göz diken bir çok CHP milletvekili var. Tuncay Özkan, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır ve Tacettin Bayır... Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir için şimdiden kolları sıvayan vekillere, Aziz Kocaoğlu ile görüştükten kapıları tamamen kapattığı konuşuluyor. Murat Bakan'a, "Bu partinin ağası siz misiniz. Üç ay önce milletvekili oldunuz, gidin işinize bakın" diyerek fırça attığı da herkesin malûmu.

Meraklılarına duyurulur...

Kocaoğlu'nun İzmir adayı Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'dan başkası değil... Abdül Batur ve Hüseyin Mutlu Akpınar ise, diğer iki güçlü aday adayı...

Ve fakat...

Kocaoğlu'na boyun eğen Kılıdaroğlu'nun İzmir'e CEO bir kadın aday arayışında olduğu da başka bir ayrıntı..

Karizmayı daha fazla çizdirmemek için olsa gerek!

Evet dostlar...

CHP cephesinden aktaracaklarım şimdilik bu kadar... Diğer illere de birkaç gün sonra değineceğim..

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