  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYıldönümünüz için süpriz mi arıyorsunuz?
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mansur Yavaş kimdir İyi Parti'nin Ankara adayı mı?

Mansur Yavaş kimdir İyi Parti'nin Ankara adayı mı?

İyi Parti Ankara Belediye başkanı adayları belli oldu. Listede en dikkat çeken isimlerden biri de Mansur Yavaş oldu. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Belediye başkan adaylığında adı gösterilen Mansur Yavaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mansur Yavaş'ın eşi ve çocukları kim?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 12:10 - Güncelleme: 08-11-2018 12:10

Mansur Yavaş 1955 yılında Beypazarı'ndan dünyaya geldi. Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukatlık ve meclis üyeliğine devam eden Yavaş, 18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimlerde adaylığını koydu ve %51 oy oranı ile kazanarak, Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yılında yapılan seçimlerde %55 oy ile ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, %27’lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerine CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu yüzde %43.83 oy alarak Melih Gökçek'e yenildi.

Mansur Yavaş'ın eşi ve çocukları : Mansur Yavaş'ın eşinin ismi Nurten Yavaş. Mansur Yavaş eşi Nurten Yavaş ile bir akrabasının aracılığı ile tanışmış. Hemen söz yapıp askerlik döneminde de evlenmişler. Mansur Yavaş ve eşinin 2 kızları var.


Namaz kılarım
Muhafazakar ve 5 vakit namazını kılan bir ailede büyüdüğünü belirten Mansur Yavaş kendisini verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:
-"Evimde namaz kılınır. Cumalara ve bazen sabah namazlarına giderim. Orucumu aksatmam. Beypazarı’nda 12 yıl avukatlık yaptım.

-Çocuklarıma düşkünüm. 2 kızım var. 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım dönemde onlarla yeterince zaman geçiremediğim için pişmanım. Sonra bir baktım, evlenecek yaşa gelmişler, ıskaladığım için pişmanım. 

- Beşiktaşlıyım. Ankara’da Ankaragücü’nü destekliyorum. Gençlerbirliği’ne de sempatim var. Trecking ve spor seviyorum. Düzenli yürüyüş yapıyorum. Arkadaş canlısıyımdır. Yalan söyleyemem.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mansur Yavaş kimdir İyi Parti'nin Ankara adayı mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • BİR AN ÖNCE ANLAŞIN!... 08 Kasım 2018 12:25 SON GÜN GECE YARISI KATAKULLİ OLMASAYDI SEÇİLMİŞTİ DEMEK DAHA DOĞRU OLURDU ÖZ GEÇMİŞİNDE.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro