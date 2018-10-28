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Mansur Yavaş hangi partili? İYİ Partili mi? CHP'li mi? Ak Partili mi?..

Mansur Yavaş hangi partili? İYİ Partili mi? CHP'li mi? Ak Partili mi?..

Ahmet Hakan ile Mansur Yavaş arasındaki polemik sürüyor? Ahmet Hakan, 2019 yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmayı bekleyen Mansur Yavaş'a "hangi partilisin" diye sordu ve fena saldırdı...

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 09:07 - Güncelleme: 28-10-2018 09:07

MART 2019'da yapılacak yerel seçimlerde adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen ama partiler arasında kalan Mansur Yavaş ile Hürriyet yazarı Ahmet Hakan arasındaki polemik sürüyor. Ahmet Hakan bugün de Mansur Yavaş'a hangi partili olduğunu sorup fena yüklendi.

Ahmet Hakan, "Bir minik kuş kulağıma fısıldadı. Mansur Yavaş AK Parti'ye yanaşıyormuş" yazısıyla başlayan polemikte Mansur Yavaş, "Uydurma kulis bilgileri ile provakatif haber yapma tarzını heralde kankanızdan aldınız. Size onun üslubu ile 'İspat etmeyen şerefsizdir' demem gerekiyor" diyerek o yazıyı Melih Gökçek'in yazdırdığını ima etmişti.

Ahmet Hakan iki gündür süren polemikte bugün Mansur Yavaş'a 3 soru sordu. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

MANSUR YAVAŞ’A ÜÇ OKKALI SORU

SORU BİR: Sen şu anda hangi partide siyaset yapıyorsun? Kendini hangi partiye ait hissediyorsun? CHP? MHP? İYİ Parti? AK Parti?

SORU İKİ: Adaylık için şu anda belirlediğin bir parti var mı? Hangi partiden aday olmayı düşünüyorsun?

SORU ÜÇ: Hangi partide siyaset yaptığı belirsiz, her an her partiye gidebilecek türden bir siyasetçiye ne denir?

Sorularım bunlar... Şimdiden teşekkür eder, yarışmacı arkadaşa başarılar dilerim.

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KİMDİR ?
Ahmet Hakan Coşkun
AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun ismini Türkiye Kanal 7'deki anchormanlik dönemiyle tanıdı. Hürriyet Gazetesi'ne transfer olunca bilinirliğini daha artıran Ahmet Hakan, aslen Yozgatlı. 1967 yılında Yozgat'da dünyaya gelen Ahmet Hakan'ın babası

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MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

MHP'den CHP'ye geçerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olan Mansur Yavaş, 1955 Beypazarı Ankara doğumlu. Siyaset sahnesine Beypazarı Belediye Başkanlığı ile etkili bir giriş yapan Mansur Yavaş'ın asıl mesleği avukatlık.

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