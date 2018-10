Mansur Yavaş hangi partili? İYİ Partili mi? CHP'li mi? Ak Partili mi?..

MART 2019'da yapılacak yerel seçimlerde adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen ama partiler arasında kalan Mansur Yavaş ile Hürriyet yazarı Ahmet Hakan arasındaki polemik sürüyor. Ahmet Hakan bugün de Mansur Yavaş'a hangi partili olduğunu sorup fena yüklendi.

Ahmet Hakan, "Bir minik kuş kulağıma fısıldadı. Mansur Yavaş AK Parti'ye yanaşıyormuş" yazısıyla başlayan polemikte Mansur Yavaş, "Uydurma kulis bilgileri ile provakatif haber yapma tarzını heralde kankanızdan aldınız. Size onun üslubu ile 'İspat etmeyen şerefsizdir' demem gerekiyor" diyerek o yazıyı Melih Gökçek'in yazdırdığını ima etmişti.

Ahmet Hakan iki gündür süren polemikte bugün Mansur Yavaş'a 3 soru sordu. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı...

MANSUR YAVAŞ’A ÜÇ OKKALI SORU

SORU BİR: Sen şu anda hangi partide siyaset yapıyorsun? Kendini hangi partiye ait hissediyorsun? CHP? MHP? İYİ Parti? AK Parti?

SORU İKİ: Adaylık için şu anda belirlediğin bir parti var mı? Hangi partiden aday olmayı düşünüyorsun?

SORU ÜÇ: Hangi partide siyaset yaptığı belirsiz, her an her partiye gidebilecek türden bir siyasetçiye ne denir?

Sorularım bunlar... Şimdiden teşekkür eder, yarışmacı arkadaşa başarılar dilerim.