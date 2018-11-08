Mansur Yavaş aslen nereli kaç yaşında eşi Nurşen Yavaş kimdir-çocukları

İyi Parti 31 Mart yerel seçimleri için büyükşehirlerdeki adaylarını açıkladı. Aday listesinde dikkat çeken isimlerden biri de Mansur Yavaş oldu. İyi Parti'den Ankara belediye başkan adayı olarak gösterilen Mansur Yavaş, kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş kimdir?

MANSUR YAVAŞ NERELİ: Mansur Yavaş aslen Ankaralı Beypazarlı. İşte, Mansur Yavaş'ın hayatı ve biyografisi...

1955 yılında dünyaya gelen Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukatlık ve meclis üyeliğine devam eden Yavaş, 18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimlerde adaylığını koydu ve %51 oy oranı ile kazanarak, Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

28 Mart 2004 yılında yapılan seçimlerde %55 oy ile ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, %27’lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerine CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu yüzde %43.83 oy alarak Melih Gökçek'e yenildi.

Mansur Yavaş'ın eşi ve çocukları : Mansur Yavaş'ın eşinin ismi Nurten Yavaş. Mansur Yavaş eşi Nurten Yavaş ile bir akrabasının aracılığı ile tanışmış. Hemen söz yapıp askerlik döneminde de evlenmişler. Mansur Yavaş ve eşinin 2 kızları var.



Namaz kılarım

Muhafazakar ve 5 vakit namazını kılan bir ailede büyüdüğünü belirten Mansur Yavaş kendisini verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

-"Evimde namaz kılınır. Cumalara ve bazen sabah namazlarına giderim. Orucumu aksatmam. Beypazarı’nda 12 yıl avukatlık yaptım.

-Çocuklarıma düşkünüm. 2 kızım var. 10 yıl belediye başkanlığı yaptığım dönemde onlarla yeterince zaman geçiremediğim için pişmanım. Sonra bir baktım, evlenecek yaşa gelmişler, ıskaladığım için pişmanım.

- Beşiktaşlıyım. Ankara’da Ankaragücü’nü destekliyorum. Gençlerbirliği’ne de sempatim var. Trecking ve spor seviyorum. Düzenli yürüyüş yapıyorum. Arkadaş canlısıyımdır. Yalan söyleyemem.