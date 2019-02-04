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Mansur Yavaş Ankara Etimesgut için Aylin Nazlıaka'yı istedi iddiası

Mansur Yavaş Ankara Etimesgut için Aylin Nazlıaka'yı istedi iddiası

Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde büyük gerginliklerin yaşandığı CHP'de Ankara için herkesi şaşırtacak bir iddia konuşuluyor. İddiaya göre Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'yla görüşerek, Etimesgut için Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilmesini istedi. Nazlıka ise adaylık için bakın ne dedi!

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 13:25 - Güncelleme: 04-02-2019 13:25

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, Etimesgut için eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilmesini istediği ileri sürüldü. Etimesgut'ta yapılan anketlerde de Nazlıaka'nın önde olduğu belirtildi.

CHP'nin Ankara'da adayı henüz belli olmayan önemli ilçesi Etimesgut için son viraja girildi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, Etimesgut için Aylin Nazlıaka'nın aday gösterilmesini istedi. 

Nazlıaka'ya Ankaragücü taraftarları başta olmak üzere, sosyal medyadan da destek geldi. CHP'de kadın aday sayısının az olmasını eleştiren partililer de Nazlıaka'ya destek veriyor. Etimesgut'ta yapılan anketlerde de Nazlıaka'nın önde olduğu belirtildi.

ETİMESGUT ADAYI OLURSAM ZAFER VAAT EDİYORUM: Sözcü'ye konuşan Nazlıaka, "Ankara'da seçim kazanmak için Etimesgut ilçesini almak çok önemli. Etimesgut adayı olursam, zafer vaat ediyorum" dedi. Bu arada daha önce CHP'den ihraç edilen Nazlıaka'nın adaylığı konusunda, Parti Meclisi'nin af çıkarmasına gerek olmadığı da belirlendi.

PARTİ ÜYESİ OLMASI GEREKMİYOR: CHP aday yönetmeliğinin 4. maddesine göre, yerel seçimlerde aday olacakların parti üyesi olması gerekmiyor. Parti tüzüğünün 12. maddesi de daha önce milletvekilliği yapan adayların, son bir yıl içinde parti üyeliğinin zorunlu olmadığı hükmünü taşıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 14:32 arkadaş ülkeye bela yağıyor yaw. hayır olsun inşallah.

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