Mankenliği bırakan Yazgülü Amaj yeni işinde paraya para demiyor

İSTANBUL'da uzun süre spot ışıklarının altında fotomodellik yapan Yazgülü Amaj (23), Marmaris'e yerleşerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı hibeyle çiftçi oldu. İstiridye mantarı üreten Amaj, elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satıyor. İşte güzel mankene para yağdıran o iş:
Zonguldak'ta doğup çocuk yaşlarda ailesiyle İstanbul'a taşınan Yazgülü Amaj, bir süre bazı dizilerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı, fotomodellik yaptı. Kent hayatının stresinden uzaklaşarak 1 yıl önce Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alana yakın yerde arazi satın alan Yazgülü Amaj, ev yaptırdı. İstanbul'da tanıştığı oyuncu ve dansçı Suriyeli Tarek Amaj ile evlenen Yazgülü Amaj, annesi ve eşiyle birlikte çiftlikte yaşamaya başladı.
KİLOSUNU 16 LİRADAN SATIYOR: Yazgülü Amaj, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç girişimci çiftçiler' projesinden yararlanmak için Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvurdu.
30 bin lira hibe alan Yazgülü Amaj, 40 bin lira da kendi sermayesini koyarak 70 bin liraya oluşturduğu istiridye mantarı serasında üretime başladı. Eşi ve annesinin desteğiyle üretim yapan Yazgülü Amaj, 11 ton kapasiteli serasında 3 tona yakın istiridye mantarı yetiştirdi. Elde ettiği ürünleri kilosu 16 liradan çeşitli restoran ve otellere satmaya başladı.
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