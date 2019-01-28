Manisa'da korkunç olay: Genç kız hayatını kaybetti!

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde 15 Ocak Salı günü meydana gelen korkunç olayda; edinilen bilgiye göre, Gökçe K. (25) isimli bir kadın, evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, birinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gökçe K., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız, Turgutlu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yaklaşık 10 gün tedavi gören Gökçe K., yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hayatını kaybeden Gökçe K.’nın düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde talihsiz genç kızın evinin balkonundan sert zemine düştüğü ve ardından çevredekilerin durumu fark ederek kıza yardım etme çabaları görülüyor.