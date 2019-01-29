Manisa'da koca mahalle nefes alamaz oldu kendileri döşedi ama artık yetmiyor

MANİSA'da Efe Sokak'ta 15 hanede yaşayan toplam 70 kişi, 10 yıl önce kendi imkanlarıyla toplam 1800 lira maliyetle kendi imkanları ile 60 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşetti. Yıllar içinde kanalizasyon boruları yetersiz kaldı. Kanalizasyon hattında da sık sık patlaklar ve taşmalar meydana gelmesi üzerine sokak sakinleri, Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne başvurdu. Yetkililer, iddiaya göre, sokakta imar olmadığı gerekçesiyle hizmet götürmeyi kabul etmedi.
Ne yapacağını şaşıran sokak sakinleri, taşan kanalizasyonun sağlık açısından tehlike oluşturmaya başladığını belirtip, yetkililerden sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinleri sağlık endişesi yaşarken nefes alamaz hale geldi.
Sokakta yaşayanlardan Koçak Meşe, imar gerekçesine itiraz ederek "Madem imarımız yok neden bizlere bu bağlandı" dedi. Defalarca yetkililere başvurduklarını belirten Meşe "Sokağın başına kadar kanalizasyon hattı gelmiş ama bizim sokağımızda yok. Çöp ve emlak vergilerimizi ödüyoruz, gelen su faturalarını da ödüyoruz; ancak kanalizasyon istediğimizde 'İmar yok' deniyor. Biz bu pisliğin içerisinde yaşıyoruz. Lütfen birisi bizimle ilgilensin" diye konuştu.
Sokak sakinlerinden Mahmut Merih, kendi imkanları ile döşedikleri boruların artık yetersiz hale geldiğini belirtti. Merih, Artık sokağımızdaki hanelerde nüfus kalabalıklaşmaya başladı. Bu nedenle kanalizasyon yetmiyor. Bu nedenle mağduruz. Tek isteğimiz, kanalizasyon hattı döşenmesi. Bunu da bize çok görmesinler" dedi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER