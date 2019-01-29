Manisa'da koca mahalle nefes alamaz oldu kendileri döşedi ama artık yetmiyor

Sokakta yaşayanlardan Koçak Meşe, imar gerekçesine itiraz ederek "Madem imarımız yok neden bizlere bu bağlandı" dedi. Defalarca yetkililere başvurduklarını belirten Meşe "Sokağın başına kadar kanalizasyon hattı gelmiş ama bizim sokağımızda yok. Çöp ve emlak vergilerimizi ödüyoruz, gelen su faturalarını da ödüyoruz; ancak kanalizasyon istediğimizde 'İmar yok' deniyor. Biz bu pisliğin içerisinde yaşıyoruz. Lütfen birisi bizimle ilgilensin" diye konuştu.