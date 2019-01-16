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Manisa'da kadın doktora yumruk atıp, boğazını sıktı

Manisa'da kadın doktora yumruk atıp, boğazını sıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darp edildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 18:02 - Güncelleme: 16-01-2019 18:02

Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kanser hastası annesiyle birlikte hastaneye gelen Mustafa F. (26), Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'dan, kendilerine öncelik vermesini istedi. Ret yanıtı alan Mustafa F., Dr. Uygun'la tartışmaya başladı.

Mustafa F. tartışma sırasında Dr. Nalan Uygun'un başına yumruk atıp, boğazını sıktı, ardından annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Dr. Uygun'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, Mustafa F.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Saldırıyla ilgili konuşan Uzman Dr. Nalan Uygur, "Şu an gözlem altındayım. Şikayetçiyim. Bir doktora, özellikle bir kadın doktora saldırıya anlam veremiyorum" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2019 18:26 Neden özel hastanelerde olmuyor. Çünkü hastaya ve yakınına insan gibi davranılıyor.

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