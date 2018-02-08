Manisa'da feci kaza !

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Sercan Akgönül (23) idaresindeki 45 M 2573 otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda, İlyas Akkuş'un (40) kullandığı 45 J 1871 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan şoför Akgönül ile Ramazan Çam (43), Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan Çam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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