Manisa'da feci kaza !

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Sercan Akgönül (23) idaresindeki 45 M 2573 otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda, İlyas Akkuş'un (40) kullandığı 45 J 1871 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan şoför Akgönül ile Ramazan Çam (43), Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan Çam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.