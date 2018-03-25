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Manisa'da can pazarı! Beton mikseri çarptı

Manisa'da can pazarı! Beton mikseri çarptı

Manisa'nın Gördes ilçesinde beton mikseri ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı kaza sonrası can pazarı yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 23:56 - Güncelleme: 25-03-2018 23:56

MANİSA'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Gördes-Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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