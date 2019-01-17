Mandalinanın çekirdeğini sakın yemeyin!

Mandalina C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu.

Kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan mandalina herkes tarafından bolca tüketilir. Mandalinanın bu faydalarını öğrenince onu daha da çok seveceksiniz... Twitter

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mandalina C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlığımız üzerinde pek çok önemli faydalar sağlıyor. Twitter

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Bu nedenle sofralarımızda düzenli olarak bulunmayı fazlasıyla hak ediyor. Ancak mandalinanın faydalarından en etkili şekilde yararlanmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Twitter

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