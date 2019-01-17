Mandalinanın çekirdeğini sakın yemeyin!

Mandalina C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu.

Mandalinanın çekirdeğini sakın yemeyin!

Kış aylarının vazgeçilmezi ve turunçgillerin baş tacı olan mandalina herkes tarafından bolca tüketilir. Mandalinanın bu faydalarını öğrenince onu daha da çok seveceksiniz...

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Mandalinanın çekirdeğini sakın yemeyin!

mandalina C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu. Bağışıklık sistemini güçlendirmekten kanser riskini düşürmeye, iştah kontrolünü sağlamaktan yüksek kan basıncını önlemeye kadar sağlığımız üzerinde pek çok önemli faydalar sağlıyor.

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Mandalinanın çekirdeğini sakın yemeyin!

Bu nedenle sofralarımızda düzenli olarak bulunmayı fazlasıyla hak ediyor. Ancak mandalinanın faydalarından en etkili şekilde yararlanmak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor.

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Mandalinanın çekirdeğini sakın yemeyin!

Örneğin bol gözenekli bir kabuğa sahip olan mandalina diğer turunçgillere göre daha çabuk su kaybettiği için aldıktan sonra 2-3 gün içinde tüketmeniz biyo yararlılığı açısından önemli.

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