Mandalinacı Veysel kimdir Veysel Mutlu en büyük hayali neydi?

Veysel Mutlu kimdir, mandalinacı Veysel Mutlu aslen nereli, kaç yaşında annesi babası kim sorular merak konusu oldu. Bursa'da pazarcılık yaparak para kazanan mandalinacı Veysel sosyal medyanın gündeminde. Murat Boz'un fark etmesiyle birlikte fenomen haline gelen mandalinacı Veysel, Beyaz Show'a katılarak kariyerinin ilk basamaklarını hızlıca tırmanmaya başladı. Gelin hep birlikte mandalinacı Veysel'e bakalım.

VEYSEL MUTLU KİMDİR: Bursa'da yaklaşık 10 yıldır pazarcılık yapan Veysel Mutlu, pazarda tezgahının başında söylediği şarkı ve türküler ile sosyal medyada kısa sürede tanınmıştı. Mandalinacı Veysel Mutlu, Beyaz Show'da canlı yayına çıktı. Kendisini ünlü yapan ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısını söyleyince stüdyoda adeta yer yerinden oynadı. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı' olarak bilinen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

Veysel Mutlu'nun Instagram hesabı üzerinden paylaştığı 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısı 2 haftada 500 bin izleyiciye ulaştı. Çok sayıda ünlünün beğenisini toplayan videoyla ilgili şarkıcı Murat Boz da yorum yaptı. Boz, videounun altına, ''Yetenek her yerde yetenek...Bu zamanda mandalina bulmak zor, ilgilenicem bu kardeşimizle :)'' mesajıyla alkış emojisi koydu.

EN BÜYÜK HAYALİ BAKIN NE: 6 kardeşin en küçüğü olan Veysel Mutlu, en büyük hayalinin Murat Boz ile düet yapmak olduğunu söyledi. Mutlu, şöyle dedi: ''6 yıldır tezgâhın başında şarkı söylüyorum. İnsanların tepkileri beni çok mutlu ediyor. Artık şarkılarıma meyveleri katmaya başladım. Müşterilerin de oldukça dikkatini çekiyor. 2 haftlalık sürede videolarım yükselişe çıktı. Bütün sevenlerim ve arkamda duranlar sağ olsun. Takipçi sayım 135 bini aştı. Videolarım 2 milyonun üzerinde izlendi. Müşteriler, pazarda benimle fotoğraf çekinmek istiyorlar. Aldığım tepkiler çok güzel. Pazada 6 yıldır şarkı söylüyorum ama videolarımın böyle ilgi göreceği aklıma gelmedi. Yarışmacı olmasam bile konuk olarak o sahnede şarkı söylemek istiyorum. Murat Boz ile Gökhan Özoğuz ile Acun ağabey ve Hadise abla ile tanışmak görüşmek istiyorum. En büyük hayalim Murat Boz ağabeyim ile o sahneyi paylaşmak. Benim için en büyük mutluluk Murat Boz ile o sahnede şarkı söylemek olur.''